أولها سحب القبعات الزرق.. 6 بنود اتفق عليها المحتجون مع معاون الصدر الجهادي في ساحة التحرير

2020/02/08 | 08:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عقد المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري مقندى الصدر، ابو دعاء العيساوي اجتماعا مع ممثلي الخيام في ساحة التحرير، فجر اليوم السبت، داخل مرآب الباب الشرقي، بصفته ممثلا او مبعوثا الصدر الى المتظاهرين.وكان على رأس وفد ضم قيادات في الخط الاول من المعاونية الجهادية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط بعد عتب […]

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