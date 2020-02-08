إصابة 3 مدنيين بانفجار ناسفة داخل عجلة في بغداد

2020/02/08 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الشرطة العراقية يوم امس الجمعة، عن اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد....

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