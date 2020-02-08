الاتحاد البرلماني العربي يعقد اجتماعا طارئا بشأن صفقة القرن

2020/02/08 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعا طارئا اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة سبل الرد على “صفقة ترامب”، وتأكيد الموقف العربي الرافض لها والداعم للشعب الفلسطيني.ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى جانب ممثلين عن 20 برلمانًا عربيًا، بينهم 16 رئيسا.وسيصدر عن المؤتمر الذي يترأسه رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس […]

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