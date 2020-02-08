مرور ذي قار: تسجيل شكوى أصولية ضد المعتدين على أحد المنتسبين

2020/02/08 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية مرور ذي قار أن أحد منتسبها سجل شكوى إصولية ضد مجاميع خارجة عن القانون قامت بالإعتداء عليه.

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