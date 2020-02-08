2020/02/08 | 09:20 - المصدر: السومرية نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها 7 بدولة عربية.. تعرف على الدول التي سجلت فيها اصابات بفايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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