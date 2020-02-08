نائب يحذر من كارثة صحية قد تحصل في ميناء ام قصر

2020/02/08 | 09:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء ام قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعيا إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.وقال […]

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