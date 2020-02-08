خبير اقتصادي لـ “العهد نيوز” : نسبة العجز في الموازنة اكثر من ٥٥ ترليون دينار

2020/02/08 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص كشف الخبير الاقتصادي، ملاذ الامين، عن ان مقدار العجز في الموازنة للعام الحالي، اكثر من ٥٥ ترليون دينار”.وقال الامين لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “هو مبلغ كبير جدا، لذلك فان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اكد في تصريح له بانه سيراجع الموازنة من اجل تخفيض العجز قبل إرسالها […]

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