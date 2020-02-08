2020/02/08 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ذي قار يطالب بفتح جميع الطرق وحصر التظاهرات في ساحة الحبوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ذي قار يطالب بفتح جميع الطرق وحصر التظاهرات في ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ذي قار يطالب بفتح جميع الطرق وحصر التظاهرات في ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).