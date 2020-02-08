متنبئ جوي: العراق على موعد مع موجة باردة ثلجية تبدأ غد الأحد

2020/02/08 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، أن انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة ستشهده البلاد اعتباراً من غد الاحد، مع توقعات لهطول الامطار بغزارة في بعض مناطق البلاد مع اشتداد سرعة الرياح.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الخميس، إن “اجواء اليوم ستكون مابين غائمة الى غائمة بشكل جزئي […]

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