مركز الرافدين للحوار يتعرض إلى هجوم في محافظة النجف

2020/02/08 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض مركز الرافدين للحوار، في محافظة النجف، أمس الجمعة، إلى استهداف برمانة يدوية.وقال إعلام المركز في بيان تلقته “يس عراق” إنه “تعرض مبنى مركز الرافدين للحوار RCD في الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الجمعة 7/2/2020 الى هجوم برمانة يدوية أدت الى إصابة أحد المنتسبين بجروح في الرأس والقدم ونقل على […]

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