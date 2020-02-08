النقد المستحيل.. ساطع راجي

2020/02/08 | 09:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ساطع راجي الحقيقة هي ان الصدريين ليسوا وحدهم من يرفضون نقد شخصية واداء زعيمهم، معظم اتباع التنظيمات يفعلون ذلك مع قادتهم، الاختلاف في مستوى شراسة الرد على المنتقدين، ومع ذلك فما زلنا في السياق الطبيعي للولاء في مجتمعنا لكن اللافت ان المدنيين الذين تحالفوا مع الصدريين لا يرفضون انتقاد الصدر فقط ولا يرفضون انتقاد […]

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