دراسة كبرى تكشف سرا غامضا لكيفية تشكّل السرطان

2020/02/08 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- متابعات: وجد علماء أن علامات السرطان المتمثلة في الطفرات الوراثية التي تغذي الأورام، قد تظهر أحيانا قبل عقود من تشخيص المرض.ويمكن اعتبار واحدة من كل 5 طفرات، أحداثا […]

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