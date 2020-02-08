توضيح بشان صفحات تنتحل صفة الشهيد المهندس وعائلته الكريمة

2020/02/08 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت مؤخرا صفحة وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “زينب ابو مهدي المهندس” ونود ان ننوه بأنه لا وجود لاي صفحة رسمية لعائلة شهيد العراق الكبير القائد ابو مهدي […]

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