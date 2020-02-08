العمل تعلن الدفعة الـ 17 من المشمولين براتب المعين المتفرغ

2020/02/08 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنتْ وزارة العملِ والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن الدفعة الـ 17 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ.وقال رئيسُ هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبداللطيف محمد، إن “الهيئة اعلنت الدفعة الـ17 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ، مشيرا الى أنه تم اعلانها عبر الموقع الرسمي للهيئة والوزارة”.وأضاف محمد، […]

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