إيران تُجدد حديثها عن قصف قاعدة “عين الأسد”: بغداد كانت على علم

2020/02/08 | 09:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف المتحدث باسم القوات الإيرانية أبو الفضل شكارجي، أن بلاده أعلمت رئيس الوزراء العراقي السابق #عادل_عبدالمهدي، بالهجوم على قاعدة #عين_الأسد الأميركية قبل ربع ساعة من تنفيذه.[…]

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