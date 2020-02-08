ترامب يقيل سفيراً شهد ضده في قضية عزله

2020/02/08 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سون...





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