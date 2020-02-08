2020/02/08 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس الجمعة، ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٣ من الوصول الى شاحنة مفخخة بعبوات على شكل جلكانات معبأة بمادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة في الرطبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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