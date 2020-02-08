الرافدين يصدر توضيحاً يخص سلف الموظفين المحالين على التقاعد

2020/02/08 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم السبت، ان تحويل الاستقطاع الشهري للسلف يشمل الموظفين المحالين على التقاعد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تقرر تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية الالكترونية للموظفين المحالين الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي.

وأشار الى ان المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية على الراتب التقاعدي حيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي للموظف الذي يتم إحالته على التقاعد وفق آليات الكترونية تحدد بالتعاون مع هيئة التقاعد العامة.

واوضح البيان ان المصرف اقترح على الموظف المحال للتقاعد انه في حال تسديد كامل مبلغ السلفة فانه سيعفى من الفائدة المتبقية عدا شهر واحد.

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