2020/02/08 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلاب الجامعات الحكومية الأهلية في كربلاء المقدسة ينهون اعتصامهم واضرابهم عن الدوام وسيلتحقون بكلياتهم يوم الاثنين القادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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