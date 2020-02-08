شارع مهم بمدينة الصدر على جدول الاكساء والتطوير

2020/02/08 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد ان الايام القليلة المقبلة ستشهد المباشرة باعمال الاكساء في احد الشوارع المهمة في مدينة الصدر وقال بيان، للامانة، تلقته “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “دائرة المشاريع ستباشر في الايام المقبلة، باعمال الاكساء في شارع 21 المسمى شعبياً بشارع حسينية الانصار والذي يعد من الشوارع المهمة”.واوضح، ان “الاعمال ستتضمن […]

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