تونس تعد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن صفقة القرن

2020/02/08 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، مشروع القرار الذي ستقدمه تونس لمجلس الأمن الدولي حول صفقة القرن.

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