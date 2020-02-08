2020/02/08 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، امس الجمعة، أنها ستبدأ غداً بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إنها “ستبدأ اعتباراً من يوم غد بتسيير دوريات مرور على طريق المرور السريع من محافظة البصرة ولغاية نهايته في محافظة الأنبار”.وأضافت المديرية، أن ذلك يأتي من أجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: سنبدأ بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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