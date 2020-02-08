2020/02/08 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر كانون الثاني الماضي.ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم.وتخطى أجويرو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).