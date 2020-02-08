وفاة أول مواطن أميركي مسن بفيروس “كورونا”

2020/02/08 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السفارة الأميركية في بكين، اليوم السبت، وفاة أميركي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة.وقال ناطق باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس “يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في […]

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