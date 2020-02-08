مصرف الرافدين يقرر شمول المتقاعدين بالاستقطاعات المالية الخاصة بالسلف

2020/02/08 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان تحويل الاستقطاع الشهري للسلف يشمل الموظفين المحالين على التقاعد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، انه “تقرر تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية الالكترونية للموظفين المحالين الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي”، مشيرا الى ان “المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية […]

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