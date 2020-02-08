استهداف “مركز الرافدين للحوار” في النجف بعبوة ناسفة

2020/02/08 | 09:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عنصر أمنى بانفجار استهدف مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية إن انفجارا استهدف مركز الرافدين للحوار في حي السواق بمحافظة النجف.وأضاف، إن الانفجار […]

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