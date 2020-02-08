أهالي البصرة يحيون اربعينية القائدين الشهيدين المهندس وسليماني

2020/02/08 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا اهالي محافظة البصرة، السبت، اربعين استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقهما.وشارك العديد من وجهاء المدينة في الحفل التأبيني لإحياء الذكرى وبينهم شيوخ عشائر ورجال امن وسياسيون، حيث نددوا بالجريمة الاميركية واعتدائها على سيادة العراق وتقويضها لأمنه عبر استهداف شخصيات وطنية وضيوف مرحب بهم

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