2020/02/08 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ان الايام القليلة المقبلة ستشهد المباشرة باعمال الاكساء في احد الشوارع المهمة في مدينة الصدر.دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد بينت ان الايام المقبلة القليلة ستشهد المباشرة باعمال الاكساء في شارع 21 المسمى شعبياً بشارع حسينية الانصار والذي يعد من الشوارع المهمة كونه الطريق الخاص بمنطقة جميلة الصناعية بالاضافة الى كونه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن قرب اكساء شارع مهم في مدينة الصدر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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