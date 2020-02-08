2020/02/08 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر اسباب تزويد الولايات المتحدة غواصاتها بذخائر نووية “محدودة القوة”.وبحسب وزير الدفاع الأمريكي فإن “الهدف من نشر ذخائر نووية محدودة القوة في الغواصات هو تمكين الولايات المتحدة من منع نشوب النزاعات من خلال ردع البلدان الأخرى”.وقال اسبر في مؤتمر صحفي إنهم يريدون أن يملكوا ما يتيح لهم “ردع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الأمريكية تفسر أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الأمريكية تفسر أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).