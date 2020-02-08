تحذير خطير من البصرة

2020/02/08 | 10:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، اليوم السبت، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء ام قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعيا إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.

وقال المحمداوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنّ "دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء ام قصر ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق".

واضاف ان "بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى موانئها لاحتمال نقل الفيروس لإراضيها ولكنها تدخل إلى ميناء ام قصر دون أدنى فحوصات أو عمليات تطهير صحي".

ودعا وزارة الصحة إلى "الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية أو غيرها القادمة من الصين لتجنب دخول هذا الفيروس إلى الميناء".

واكد المحمداوي على "ضرورة إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية العراقية لدراء اي مخاطر من دخول الفيروس سواء عبر البضائع أو المسافرين او غيرهم القادمين من المناطق التي ينتشر فيها هذا الوباء الخطير".

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