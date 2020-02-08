نائب: علاوي وضع شرطين لاختيار كابينته الوزارية

2020/02/08 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، عن شرطين وضعهما رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امام الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، مبينا أنه حدد النزاهة والكفاءة، كشرطين اساسين باختيار وزراءه.وقال الخالدي، في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى […]

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