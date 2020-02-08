نائب عن البصرة يحذر من كارثة قد تحصل في ام قصر بسبب كورونا

2020/02/08 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، السبت، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء ام قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعياً إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى، إنّ “دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء ام قصر ومن دون أي

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