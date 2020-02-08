مصرف الرافدين: تحويل الاستقطاع الشهري للسلف يشمل الموظفين المحالين على التقاعد

2020/02/08 | 10:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان تحويل الاستقطاع الشهري للسلف يشمل الموظفين المحالين على التقاعد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تقرر تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية الالكترونية للموظفين المحالين الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي”.وأضاف البيان، أن “المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية على الراتب التقاعدي حيث

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