موجة أمطار تجتاح مدن كوردستان

2020/02/08 | 10:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، ان مدن الاقليم تشهد اليوم موجة من الامطار.

واوضحت المديرية في بيان لها ان مدن الاقليم تشهد موجة من الامطار المتوسطة والغزيرة على مدار اليوم.

وبينت "ستكون درجات الحرارة في مدن الاقليم وكركوك على النحو التالي:

أربيل:

العظمى 8

الصغرى 6

السليمانية:

العظمى 8

الصغرى 4

دهوك

العظمى 8

الصغرى 3

كركوك

العظمى 9

الصغرى 7

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