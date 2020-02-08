2020/02/08 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع تنعى الفريق باسل محمد جواد السويداوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع تنعى الفريق باسل محمد جواد السويداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).