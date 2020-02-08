مجهولون يستهدفون منزل ناشط بعبوة صوتية في الناصرية

2020/02/08 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، السبت (08 شباط 2020)، بأن مجهولين قاموا باستهداف منزل متظاهر بعب...





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