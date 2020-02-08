رئيس كتلة نيابية: علاوي وضع شرطين أمام الكتل السياسية لاختيار الكابينة الوزارية

2020/02/08 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، السبت (08 شباط 2020)، عن شرطين وضعهما رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امام الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، مبينا أنه حدد النزاهة والكفاءة، كشرطين اساسين باختيار وزراءه.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية"، مبينا أن "علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة".

وفي السياق ذاته أكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، انعام الخزاعي في تصريح ضحفي، أنه "على علاوي الأخذ بنظر الاعتبار التركيز على مكافحة الفساد واستكمال المشاريع التي تزيد نسب انجازها على الـ 50 بالمئة، لوجود الكثير من المشاريع التي تتعدى نسب الانجاز فيها نحو 70 بالمئة وهي متوقفة منذ سنوات من دون ان يتم استكمالها".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

بغداد اليوم-البصرة

حذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، (08 شباط 2020)، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء ام قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعياً إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.





وقال المحمداوي في بيان، تلقته (بغداد اليوم) إنّ &qu

بغداد اليوم - بغداد

وصل ابو دعاء العيساوي، المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، الى ساحة التحرير وسط بغداد واجتمع مع المتظاهرين.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "ابو دعاء العيساوي وصل قبل ساعة من الان الى ساحة

بغداد اليوم - بغداد

ابدى القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، محمد الصيهود، الخميس ( 6شباط 2020)، تخوفه من حدوث "صفقات سياسية" في حكومة محمد توفيق علاوي فيما حذر الحكومة المقبلة من السعي لتبرئة م

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