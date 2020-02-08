2020/02/08 | 10:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية ذي قار تمنح اقاسمها صلاحية تكليف مدراء جدد للمدراس التي احيل مدرائها للتقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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