متنبئ جوي: استعدوا لثلوج في كوردستان تمتد للجنوب

2020/02/08 | 10:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- تشهد درجات الحرارة انخفاضا في العراق اعتباراً من غد الأحد مع توقعات لهطول الأمطار بغزارة في بعض مناطق البلاد، بحسب الأنواء الجوية.

وستكون أجواء اليوم ما بين غائمة الى غائمة بشكل جزئي شمالي وغربي ووسط البلاد، وسيكون الجو صحواً مع ظهور سحب متفرقة في الجنوب والفرات الأوسط.

وقال متنبئون جويون إن فرص هطول الأمطار مستمرة في إقليم كوردستان والمدن الشمالية للبلاد لاسيما ديالى، وستكون غزيرة على فترات مع هطول ثلوج على المرتفعات الجبلية.



وستمتد فرص هطول الأمطار بعد الظهر لتشمل صلاح الدين وغرب الأنبار.

واعتبارا من يوم الأحد، ستندفع موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة، يشمل أولا مدن شمال غربي البلاد، وتتبعه باقي المدن خلال ليل الأحد أو صباح الاثنين.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية على حسابه في فيسبوك "لذلك وجب الحذر من شدة البرودة التي من المتوقع تنكسر حدتها (قليلا) اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر الأجواء باردة".

وتابع "هناك فرصة لهطول الثلوج ستشمل كافة مناطق دهوك واغلب مناطق السليمانية وشمالي أربيل هذا اليوم والأيام المقبلة".

ومن المتوقع أن تزداد شدة تساقط الثلوج يوم الثلاثاء، وأيضا سيشمل شمالي وغربي نينوى ومناطق الهضاب والتلال في الانبار يومي الأحد والاثنين.

وأضاف عطية "هناك توقعات تفيد بوجود فرص لهطول الثلوج بشكل خفيف ليل الأحد ونهار الاثنين ليشمل مناطق من مدن وسط البلاد والفرات الأوسط".





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