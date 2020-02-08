طبيبات وممرضات صينيات في خط المواجهة لمكافحة “كورونا”.. هذا ما تركه القناع الطبي من أثار(صور)

2020/02/08 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ترك القناع الطبي، أثار عميقة على وجوه الممرضات والطبيبات في الصين، بعد أيام على مواصلة العمل باستمرار لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح البلد.وتدخل الصين حالة استنفار طبي وصحي، بسبب قوة وباء كورونا الذي اجتاح البلد وتسببه بمئات الوفيات في غضون أيام والاف الإصابات.ويوم الخميس الماضي بدأت الصين تجارب سريرية على […]

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