2020/02/08 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأمريكية في بكين وفاة أول مواطن أمريكي في مدينة ووهان الصينية في الـ6 من فبراير الجاري بعد إصابته بفيروس “كورونا”.وقالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، نقلا عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين إن مواطنا أمريكيا (60 عاما) كان مصابا بفيروس كورونا الجديد توفي في مدينة ووهان الصينية، ليصبح على ما يبدو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول أمريكي بفيروس ’كورونا’ الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أول أمريكي بفيروس ’كورونا’ الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).