2020/02/08 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اكثر من مليون ونصف طالب وطالبة ادوا امتحانات نصف السنة ببغداد والبصرة للعام الدراسي 2019ـ 2020.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، إن “الامتحانات انطلقت وفق التعليمات والضوابط الامتحانية التي اصدرتها المديرية العامة للتقويم والامتحانات، حيث شهد اليوم الاول لها مشاركة نحو 1,534,345 تلميذ وتلميذة في محافظة […]

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