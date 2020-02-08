بالفيديو .. عرس لــ

2020/02/08 | 11:00 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أُدين 8 رجال بـ"ارتكاب أفعال غير لائقة" و"التحريض على الفجور" في موريتانيا، بعد نشر فيديو لهم يرقصون، يعتقد أنه خلال حفل زفاف لمثليي الجنس.

وبالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الرجال، حكم على امرأة بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ، بتهمة "التحريض على الفجور" بحضورها الحفل.



وتم...

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