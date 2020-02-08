توافد المحتجين لساحات الاعتصام بثلاث محافظات بغياب

2020/02/08 | 11:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتوافد المتظاهرين الى ساحات الاعتصام في ثلاث محافظات، وسط غياب لـ"اصحاب القبعات الزرق" التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المصدر لشفق نيوز ان ساحة الصدرين في مدينة النجف شهدت صباح اليوم تواجداً لعشرات المعتصمين، مع انتشار القوات الامنية في محيط الساحة والطرق المؤدية لها، ولا وجود لأي قطع في الشوارع.

واضاف تواجد المعتصمون في ساحة الساعة بمدينة الديوانية، مع توافد مئات المتظاهرين وغياب لاصحاب القبعات الزرقاء وانتشار للقوات الامنية في محيط الساحة.

واشار الى تواجد المعتصمين في فلكة التربية بمدينة كربلاء، وسط انتشار القوات الامنية وغياب "القبعات الزرقاء".

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