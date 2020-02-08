العراق.. استقرار أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2020/02/08 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقر سعر صرف الدولار نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات اليوم السبت.وافتتح سوق الصرف في بغداد وبالتحديد ببورصة الكفاح على 120.800 لكل 100 دولار.اما السعر في الصيرفات: 120,250 121,250 —————- النجف 121,900 —————- اربيل 120,850 —————— البصرة 121,100 ————— السليمانية 120,875

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