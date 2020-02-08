انخفاض كبير بالحرارة وموجة ثلوج وأمطار غزيرة في العراق

2020/02/08 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، من انخفاض حاد في درجات الحرارة في العراق، اعتباراً من يوم الأحد، مع توقعات لهطول الأمطار بغزارة في بعض مناطق البلاد مع اشتداد سرعة الرياح.

وقال عطية في تغريدات على تويتر إن العراق سيشهد اعتبارا من الأحد "موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة، يشمل أولا مدن شمال غرب البلاد، وتتبعه باقي المدن خلال الليل أو صباح الإثنين" محذرا من شدة البرودة.

وأضاف عطية أن يوم الأحد سيشهد هطول ثلوج "في كافة مناطق دهوك وأغلب مناطق السليمانية وشمال أربيل"، متوقعا أن تزداد شدته يوم الثلاثاء.

وكان وزير النقل الأسبق والنائب، كاظم فنجان الحمامي، توقع الخميس، انخفاضا مفاجئًا في معدلات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، و"سقوط بلورات ثلجية فوق معظم أراضي العراق والبلدان المجاورة، وبخاصة المناطق الزراعية والصحراوية المفتوحة".

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