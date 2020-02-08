2020/02/08 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم السبت، اعتقال 4 متهمين اتراك حاولوا سرقة محال بيع المصوغات الذهبية.

وقالت مديرية شرطة محافظة السليمانية في بيان لها انه "بعد ورود معلومات حول وجود 4 متهمين دخلوا الى اقليم كوردستان من تركيا حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية في قضاء سيد صادق".

واضاف البيان انه "وبعد الحصول على اوامر قضائية، بدأت عملية مراقبة المتهمين، وتمكنت قوات شرطة قضاء سيد صادق من القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود"، مبينا ان "قوات الشرطة صادرت سيارة وعدداً من معدات الحفر وبعض المستلزمات الاخرى بحوزة المتهمين".

واشار الى ان "المتهمين الاربعة حاولوا سرقة عددا من محال بيع المصوغات الذهبية والفرار الى تركيا، لكن قوات الشرطة تمكنت من احباط مخططهم واعتقالهم جميعا واحالتهم الى قاضي التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة السليمانية تعتقل 4 أتراك حاولوا سرقة محال للمصوغات الذهبية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة السليمانية تعتقل 4 أتراك حاولوا سرقة محال للمصوغات الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).