2020/02/08 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر أمين في محافظة بابل، السبت (08 شباط 2020)، بأن القوات الأمنية قامت بتأمين محيط وساحة الاعتصام في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عملت على تأمين محيط ساحة المعتصمين المتواجدين في خيم اعتصامهم، بعد مطالبة المتظاهرين القوات الأمنية بالتكفل بحماية الساحة وتفتيش خيامهم، لمنع حدوث اي خروقات في الساحة".

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، السبت (8 شباط 2020)، عن فرض قوى سياسية على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اسماء لتولي الحقائب الوزارية.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية لم تكلف محمد توفيق ع

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (08 شباط 2020)، بالموقف الأمني في محافظات النجف والديوانية وكربلاء، مشيراً الى أن المعتصمين ما زالوا متواجدين في أماكن اعتصامهم، مع توافد المتظاهرين لبعض ساحات الاعتصام.

وقال مراسلنا، إن ساحة ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، السبت (08 شباط 2020)، عن شرطين وضعهما رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امام الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، مبينا أنه حدد النزاهة والكفاءة، كشرطين اساسين باختيار وزراءه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. القوات الامنية تؤمن ساحة الاعتصام في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. القوات الامنية تؤمن ساحة الاعتصام في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).