موقف ساحات التظاهر في محافظات النجف وكربلاء والديوانية

2020/02/08 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (08 شباط 2020)، بالموقف الأمني في محافظات النجف والديوانية وكربلاء،...





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