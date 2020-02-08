2020/02/08 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر متنبئ جوي عراقي اليوم السبت، في توقعاته للطقس في العراق من موجة برد شديدة في البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحذير من موجة برد شديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحذير من موجة برد شديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).